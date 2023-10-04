İran kadınlarının güzellik sırrı: Yaş almış olanları bile kırışıklıktan kurtardı! Ruşur taşı nedir ve ne için kullanılır?
İran kadınlarının güzellik sırrı olarak da bilinen doğal taşlardan biri olan ruşur taşı cilt için çok faydalıdır. Ciltte oluşan birçok sorunun yok olmasını sağlamaktadır. Ayrıca en bilinen özelliği ise beyazlatmasıdır. Yaş almışa bile yarıyor. Cilt nasıl beyazlatılır?, Cilt lekeleri nasıl geçer?, Çatlaklar nasıl azalır? Yüzde leke, sivilce, kırışıklık ne varsa yok ediyor!
Ruşur Taşının Faydaları
-Düzenli olarak uygulandığı zaman cildin beyazlanmasını sağlamaktadır.
-Özellikle koltuk altında, özel bölgelerde, dirseklerde ve diğer bölgelerde meydana gelen kararmaları azaltmaktadır. Ayrıca yüzde ve cildin birçok yerinde görülen akne ve sivilceleri azalmasını ve yok olmasını sağlamaktadır.
-Ruşur taşı doğal yolla bilinen bir numaralı peeling ürünüdür.
-Detoks etkisi de bulunduğu bilinmektedir.
-Vücuda masaj yaparak uygulandığı zaman cildi sakinleştirir ve gerginliği de azaltmaktadır.
-Özellikle cildin en üst tabakasında bulunan ölü derileri temizlemektedir. Ayrıca cildin canlanmasını da sağlamaktadır.
-Ciltte bulunan sivilce izlerini, güneş lekelerini ve ciltte görülen diğer diğer lekelerin azalmasını ve yok olmasını sağlamaktadır.
-Gözeneklerin açılarak daha sonra sıkılaşmasını sağlamaktadır.
-Düzenli kullanıldığı zaman siyah nokta oluşumunu da engellemektedir.
-Doğumda ve yaşlılıkta oluşacak lekelerin azalmasını sağlamaktadır.
-Cildin kan akışını hızlandırmaktadır.
-Ergenlik ve doğum sırasında oluşan çatlakların azalmasını sağlamaktadır. Özellikle düzenli olarak yapılması gerekir.
-Düzenli olarak taş uygulandığı zaman cildin daha genç, parlak ve canlı durmasını da sağlamaktadır.
Ruşur Taşının Kullanımı
*İlk önce cilt doğal bir temizleyici ile temizlenmelidir. Temizleme işlemi derinlemesine yapılmalıdır.
*Cilt temizlendikten sonra cilt için kullanılan gül suyu ile tonik yapılmalıdır.
*Cilt tonikleme işlemi yapıldıktan sonra ruşur taşından bir miktar alınıp küçük bir kapta ezilmelidir. Ne kadar kullanılacak ise o kadar hazırlanmalıdır. Taş ezildikten sonra cilt ılık bir su ile ıslatılmalıdır.
*Ilık su ile ıslandıktan sonra taştan bir miktar alındıktan sonra yüze uygulanmalıdır. Cilde masaj yapar gibi ovalama işlemi yapılmalıdır.
*Bu işlem en az 1 -2 dakika boyunca yapılmalıdır. İşlem bittikten sonra yüz soğuk bir su ile yıkanmalıdır. Daha sonra cildin yapısına göre nemlendirici uygulanmalıdır.
*Haftada en fazla 2 defa yapılmalıdır. Sonuç almak için mutlaka düzenli olarak işlemin yapılması gerekir.
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