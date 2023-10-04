İran kadınlarının güzellik sırrı: Yaş almış olanları bile kırışıklıktan kurtardı! Ruşur taşı nedir ve ne için kullanılır?

Ruşur Taşının Faydaları

-Düzenli olarak uygulandığı zaman cildin beyazlanmasını sağlamaktadır.

-Özellikle koltuk altında, özel bölgelerde, dirseklerde ve diğer bölgelerde meydana gelen kararmaları azaltmaktadır. Ayrıca yüzde ve cildin birçok yerinde görülen akne ve sivilceleri azalmasını ve yok olmasını sağlamaktadır.

-Ruşur taşı doğal yolla bilinen bir numaralı peeling ürünüdür.

-Detoks etkisi de bulunduğu bilinmektedir.

-Vücuda masaj yaparak uygulandığı zaman cildi sakinleştirir ve gerginliği de azaltmaktadır.

-Özellikle cildin en üst tabakasında bulunan ölü derileri temizlemektedir. Ayrıca cildin canlanmasını da sağlamaktadır.

-Ciltte bulunan sivilce izlerini, güneş lekelerini ve ciltte görülen diğer diğer lekelerin azalmasını ve yok olmasını sağlamaktadır.

-Gözeneklerin açılarak daha sonra sıkılaşmasını sağlamaktadır.

-Düzenli kullanıldığı zaman siyah nokta oluşumunu da engellemektedir.

-Doğumda ve yaşlılıkta oluşacak lekelerin azalmasını sağlamaktadır.

-Cildin kan akışını hızlandırmaktadır.

-Ergenlik ve doğum sırasında oluşan çatlakların azalmasını sağlamaktadır. Özellikle düzenli olarak yapılması gerekir.

-Düzenli olarak taş uygulandığı zaman cildin daha genç, parlak ve canlı durmasını da sağlamaktadır.

Ruşur Taşının Kullanımı

*İlk önce cilt doğal bir temizleyici ile temizlenmelidir. Temizleme işlemi derinlemesine yapılmalıdır.

*Cilt temizlendikten sonra cilt için kullanılan gül suyu ile tonik yapılmalıdır.

*Cilt tonikleme işlemi yapıldıktan sonra ruşur taşından bir miktar alınıp küçük bir kapta ezilmelidir. Ne kadar kullanılacak ise o kadar hazırlanmalıdır. Taş ezildikten sonra cilt ılık bir su ile ıslatılmalıdır.

*Ilık su ile ıslandıktan sonra taştan bir miktar alındıktan sonra yüze uygulanmalıdır. Cilde masaj yapar gibi ovalama işlemi yapılmalıdır.

*Bu işlem en az 1 -2 dakika boyunca yapılmalıdır. İşlem bittikten sonra yüz soğuk bir su ile yıkanmalıdır. Daha sonra cildin yapısına göre nemlendirici uygulanmalıdır.

*Haftada en fazla 2 defa yapılmalıdır. Sonuç almak için mutlaka düzenli olarak işlemin yapılması gerekir.