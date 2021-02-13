İran istihbaratına ikinci operasyon! İranlı diplomat tutuklandı

İran'ın İstanbul'daki konsolosluğunda görevli bir diplomatın, 2019 yılındaki muhalif Mesut Mevlevi Vardancani cinayeti sebebiyle tutuklandığı bildirildi.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre İranlı konsolosluk çalışanı Muhammed Rıza Nasırzade, Vardancani cinayetini planlayan isme yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

43 yaşındaki Nasırzade'nin, cinayeti planlayan ve gerçekleştirilmesi sürecine liderlik eden İranlı Ali Esfancani'nin İran'a geri dönmesine yardım ettiği, gerekli belgeleri temin ettiği ifade edildi.

Nasırzade'nin, cinayete ilişkin soruşturmalar sonucunda, cinayette ve Esfancani'nin kaçışında rol oynayan İranlıların sorgulanmasıyla elde edilen bilgiler ışığında tutuklandığı aktarıldı.

Nasırzade ise bu süreçte Türkiye'de olmadığını öne sürüyor.

İran istihbaratına yönelik ikinci operasyon

Söz konusu tutuklama, yakın zamanda Türkiye'de İran istihbaratına yönelik ikinci operasyon olarak kayda geçti.

İsveç'te 14 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye gelen Habib Chaab, Türkiye'ye geldikten bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. MİT'in yürüttüğü takip sonucu Chaab'ın İran isthibaratı ile bağlantılı kişiler tarafından tuzağa düşürüldüğü ve İran'a kaçırıldığı belirlenmişti.

Soruşturmayı derinleştiren MİT, geçtiğimiz Aralık ayında İran istihbaratıyla bağlantılı 11 kişiyi yakalamıştı.

Yakalanan 11 kişinin Naci Şerifi Zindaşti ile bağlantılı oldukları ifade ediliyordu.

MİT'ten İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağına operasyon MİT'ten İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağına operasyon

Mesut Mevlevi Vardancani cinayeti

Mevlevi, 15 Kasım 2019 gecesi saat 21.45 sıralarında arkadaşıyla birlikte Şişli Esentepe Mahallesi Ecza Sokak’ta yürüdüğü sırada saldırıya uğradı.

Mevlevi'yi vuran kişinin kimliği Abdulvahap Kocak olarak belirlendi.

Saldırıya ilişkin incelenen görüntülerde Vardancani'nin 14 Kasım akşamı, akşam 22.00 sularında Şişli'de yanında bir kişiyle yürüdüğü görülüyordu. Türk yetkililer Vardancani'nin yanındaki kişinin Ali Esfancani isimli bir İranlı olduğunu ve Vardancani ile Haziran 2018'de İstanbul'dan geldikten sonra dostluk kurarak onun hakkında İran istihbaratına bilgi aktardığını belirledi.

Esfancani'nin suikasttan 3 gün sonra sahte isimle aldığı bir otobüs biletiyle Ağrı'ya gittiği, burada da İranlı bir kaçakçı tarafından İran'a kaçırıldığı tespit edildi.

İran’ın İsfahan şehrinde doğan Mesut Mevlevi, “Kara Kutu” isimli Telegram kanalı üzerinden İranlı yetkililere dair ifşa ettiği belgelerle gündeme gelmişti.

İran istihbaratının eski üyesi olduğu iddia edilen Mevlevi, Arizona Üniversitesi’nde yapay zeka üzerine doktora eğitimi görmüştü.

Kaynak: Mepa News