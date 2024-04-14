İran İsrail'i vururken İsrail Gazze'deki sivilleri vurdu!
İran'ın hava saldırısı düzenlediği işgalci İsrail, Gazze'deki bombardımanı devam ettiriyor. 7 Ekim'den bu yana sivillere yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 729’a yükseldi.
İran’ın saldırıları nedeniyle dün geceyi tetikte bekleyerek geçiren katil İsrail, Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik sürdürdüğü bombardımanına da 191 gündür aralıksız devam ediyor.
43 Filistinli hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede son 24 saatte düzenlenen 4 saldırı sonucu 43 Filistinli hayatını kaybederken, 62 Filistinli de yaralandı.
Can kaybı 33 bin 729’a yükseldi
Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana can kaybının 33 bin 729’a, yaralı sayısının ise 76 bin 371’e yükseldiği kaydedildi.
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