İran, İsrail’i uyardı: Maceraya kalkışmayın

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Zehra İrşadi, İsrail'in 'olası yanlış hesapları veya maceracı eylemleri' konusunda uyararak, İran'ın barışçıl nükleer enerjiyi kullanma konusundaki hakkını savunmadaki kararlı kararlılığını vurguladı.

İran'ın resmi ajanslarından IRNA'nın haberine göre, İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik 'tehditlerini' protesto etmek için BM Güvenlik Konseyi başkanına bir mektup yazan İrşadi, "12 Nisan 2021'de Natanz zenginleştirme tesisinde İsrail rejiminin terör eylemi sonrası yazdığım mektuptan sonra bu mektubu size yazıyorum" ifadesini kullandı.

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, bu eylemin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun himayesi ve kapsamlı gözetimi altındaki hassas nükleer tesisin işleyişini bozduğunu belirterek, "İsrail rejiminin Başbakanı son röportajında ​​üstü kapalı da olsa İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik örtülü saldırılarını kabul etti ve rejimin bu tür saldırılara devam edeceğini küstahlıkla açıkladı" diye yazdı.

Bunun ardından İsrail Savunma Bakanı tarafından İran'a saldırmak için başka 'utanmazca tehditler savurulduğunu' dile getiren İrşadi, Genelkurmay Başkanının da İsrail'in İran'ın nükleer programına saldırma planını ortaya çıkardığını ifade etti.

İrşadi, "İsrail rejimi tarafından yüksek potansiyel emisyon riski taşıyan, son derece hassas bir nükleer santrali hedef almak, suç teşkil eden bir nükleer terör eylemidir ve rejimin uluslararası hukuku sürekli ihlal ettiğinin bir başka açık örneğidir" diye ekledi.