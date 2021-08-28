  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en şanslı ülkesi! Koronavirüs hayatlarından çıkıyor

Afganistan'da karanlık örgüt! Taliban'a savaş ilanı, cami saldırıları, kanlı infazlar...

ABD'den Afganistan'da operasyon! Örgüt elebaşı öldürüldü

28.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Avrupa'nın göbeğinde övgü dolu sözler: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum

Köprü ve tünellerin geçiş ücretini eleştiren CHP halkı soyuyor!

Aşı olmayacağını ve tereddütlerini açıklamıştı... Diş hekiminin meslekten men edilmesine büyük tepki!

Lastik botta sürüklendiler! Düzensiz göçmenler kurtarıldı

Taliban duyurdu: Kabil Havalimanı'nın kontrolünü ele almaya hazırız!

Tarihi binanın yanıbaşında tarihi çağrı: Müslümanların parasıyla kurulan İş Bankası hisseleri geri alınmalı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik temas
Uzak Doğu’da sık kullanılıyor! İzmirli çiftçi ‘şeker otu Stevia' bitkisini sevdi
'Çorakyerler' kazı alanında bu yıl 7 türe ait 104 fosil bulundu
Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Gündem İran, İsrail’i uyardı: Maceraya kalkışmayın
Gündem

İran, İsrail’i uyardı: Maceraya kalkışmayın

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Zehra İrşadi, İsrail'in 'olası eylemlerine' yönelik 'uyarı mesajı' verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 13:35:00 -
İran, İsrail’i uyardı: Maceraya kalkışmayın

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Zehra İrşadi, İsrail'in 'olası yanlış hesapları veya maceracı eylemleri' konusunda uyararak, İran'ın barışçıl nükleer enerjiyi kullanma konusundaki hakkını savunmadaki kararlı kararlılığını vurguladı.

İran'ın resmi ajanslarından IRNA'nın haberine göre, İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik 'tehditlerini' protesto etmek için BM Güvenlik Konseyi başkanına bir mektup yazan İrşadi, "12 Nisan 2021'de Natanz zenginleştirme tesisinde İsrail rejiminin terör eylemi sonrası yazdığım mektuptan sonra bu mektubu size yazıyorum" ifadesini kullandı.

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, bu eylemin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun himayesi ve kapsamlı gözetimi altındaki hassas nükleer tesisin işleyişini bozduğunu belirterek, "İsrail rejiminin Başbakanı son röportajında ​​üstü kapalı da olsa İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik örtülü saldırılarını kabul etti ve rejimin bu tür saldırılara devam edeceğini küstahlıkla açıkladı" diye yazdı.

Bunun ardından İsrail Savunma Bakanı tarafından İran'a saldırmak için başka 'utanmazca tehditler savurulduğunu' dile getiren İrşadi, Genelkurmay Başkanının da İsrail'in İran'ın nükleer programına saldırma planını ortaya çıkardığını ifade etti.

İrşadi, "İsrail rejimi tarafından yüksek potansiyel emisyon riski taşıyan, son derece hassas bir nükleer santrali hedef almak, suç teşkil eden bir nükleer terör eylemidir ve rejimin uluslararası hukuku sürekli ihlal ettiğinin bir başka açık örneğidir" diye ekledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay