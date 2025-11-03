İran İsrail saldırılarından Türkiye’yi sorumlu tuttu! Dışişleri bakan yardımcısından garip açıklama

Bekayi, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht-Ravançi’nin son Umman ziyaretinde Amerikalılardan hiçbir mesaj taşımadığını belirtti. Sözcü, arabulucuların daha önce olduğu gibi Tahran ile Washington arasındaki görüş ayrılıklarını azaltmak için girişimlerini sürdürdüğünü, ancak mesaj alışverişinin hiçbir şekilde ABD ile müzakerelerin yeniden başladığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Bekayi ayrıca, Gazze Şeridi’nde ateşkes ihlallerinin devam etmesinden derin endişe duyduklarını belirtti ve bu konuda anlaşmanın garantör ülkelerinin büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Sözcü, BM Güvenlik Konseyi’nin ve İsrail’i destekleyen ülkelerin pasifliğinin, İsraillin insan haklarını ağır biçimde ihlal eden saldırılarını sürdürmesine neden olduğunu söyledi. İran’ın, Filistin halkının mücadelesine desteğini “saldırının sona ermesi ve Gazze ablukasının kaldırılmasına kadar” sürdüreceğini vurguladı.

Bekayi, ABD’nin Karayipler ve Latin Amerika bölgesindeki askeri hareketliliğini de şiddetle kınayarak, bunun “uluslararası barış ve güvenliği ihlal eden bir eylem” olduğunu söyledi.

ABD’nin “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” bahanesini Venezuela’ya yönelik askeri müdahale gerekçesi olarak kullandığını belirten sözcü, bu iddiaların “yasal meşruiyetten tamamen yoksun” olduğunu ifade etti.

Bekayi, uluslararası hukukun temel ilkelerine göre, hiçbir ülkenin “sınır ötesi organize suçlarla mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı dâhil olmak üzere” gerekçesiyle başka bir ülkenin egemenliğini ihlal etme hakkına sahip olmadığını vurguladı.