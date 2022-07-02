İran-Irak arasında kemik takası

YAKUP SARIÇİÇEK

Haberi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) duyurdu. Irak’taki Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Irak’ın İran topraklarında bulunan 9 askerin kemiklerini teslim aldığını, İran’ın ise ICRC’nin desteğiyle 36 askerin kalıntılarını iade ettiğini açıkladı. ICRC’nin açıklamasına göre, transfer iki ülke arasındaki Şelemçe sınır kapısında gerçekleşti. Irak ve İran, 1980’den 1988’e kadar her iki taraftan yaklaşık bir milyon kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı bir savaş yaşadı. Savaşın üzerinden 34 yıl geçse de binlerce aile hâlâ sevdiklerinin akıbetinden habersiz.