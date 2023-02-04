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Dünya İran ile Venezuela arasında görüşme
Dünya

İran ile Venezuela arasında görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 08:56:00 -
İran ile Venezuela arasında görüşme

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile başkent Karakas'ta bir araya geldi.

Abdullahiyan, beraberindeki heyetle Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te Maduro tarafından kabul edildi.

İki ülke arasında enerji, bilim, petrol, savunma, kültür ve ekonomi alanlarında çeşitli anlaşmaların imzalandığı bildirildi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Abdullahiyan ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Her iki halkın da faydasına teknolojik, endüstriyel, bilimsel ve kültürel alışveriş için ilişkilerimizin güçlenerek devam edeceğinden eminim." ifadesini kullandı.

Abdullahiyan'ın, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile de bir araya geldiği ve iki ülke arasındaki ortak işbirliğini güçlendirmek için kapsamlı bir gündemi masaya yatırdığı bilgisi paylaşıldı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de mevkidaşının ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Stratejik ittifakımızın farklı konularını derinleştirmeye devam etme kararlılığımızı ve istekliliğimizi yineledik." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Latin Amerika turu kapsamında dün Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'yı ziyaret etmişti.

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