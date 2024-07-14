  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran İHA'ları İsrail rejiminin kâbusu oldu: Etkisiz hale getiren teknoloji geliştirdi! Açıklamalar peş peşe geldi
Dünya

İran İHA'ları İsrail rejiminin kâbusu oldu: Etkisiz hale getiren teknoloji geliştirdi! Açıklamalar peş peşe geldi

Yeniakit Publisher
2024-07-14 10:51:00 - 2024-07-14 10:55:00
İran İHA'ları İsrail rejiminin kâbusu oldu: Etkisiz hale getiren teknoloji geliştirdi! Açıklamalar peş peşe geldi

İsrail rejimine ait bir medya kuruluşu, İran İslam Cumhuriyeti'nin insansız hava aracı (İHA) sanayisindeki ilerleme ve gelişimini bu rejim için çaresiz bir kâbus olarak nitelendirdi ve İran'ın dünyada silah üretiminde öncü bir ülke olma yolunda ilerlediğini belirtti. İran hava aracı geliştiriyor.

İsrail rejimine ait bir medya kuruluşu, İran İslam Cumhuriyeti'nin insansız hava aracı (İHA) sanayisindeki ilerleme ve gelişimini bu rejim için çaresiz bir kâbus olarak nitelendirdi ve İran'ın dünyada silah üretiminde öncü bir ülke olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Times of Israel güvenlik uzmanı ve muhabiri Ariye Egozi, kaleme aldığı bir yazıda, İsrail'in istihbarat ve güvenlik sistemlerinin en büyük başarısızlıklarından birinin, İran'ın İHA sanayisindeki ilerleme ve gelişimine karşı koyamamak olduğunu yazdı.

Ariye Egozi, İran'ın nükleer programına odaklanılan bir dönemde bu ülkenin geniş ve büyük bir İHA sanayisi kurduğunu ve çeşitli türlerde bu araçları ürettiğini ekledi.

Egozi, bu sorunun şu anda göründüğünden çok daha büyük olduğunu, bu İHA'ların İsrail'e karşı kullanıldığını ve İsrail'in savunma sistemlerinin bunlara karşı koymada yetersiz kaldığını ifade etti.

Onlar bu parayı ödemeyecek: Tapusu olana müjde!
Onlar bu parayı ödemeyecek: Tapusu olana müjde!

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Onlar bu parayı ödemeyecek: Tapusu olana müjde!

Bilim insanları, bazı kişilerin neden Kovid olmadığını buldu! Herkes şaşkın
Bilim insanları, bazı kişilerin neden Kovid olmadığını buldu! Herkes şaşkın

Sağlık

Bilim insanları, bazı kişilerin neden Kovid olmadığını buldu! Herkes şaşkın

Trump'a suikast sonrası Simpsonlar'ın 'Trump' tahmini" target="_blank">
Simpsonlar yine konuşuluyor Donald Trump'a suikast sonrası Simpsonlar'ın 'Trump' tahmini
Simpsonlar yine konuşuluyor Donald Trump'a suikast sonrası Simpsonlar'ın 'Trump' tahmini

Aktüel

Simpsonlar yine konuşuluyor Donald Trump'a suikast sonrası Simpsonlar'ın 'Trump' tahmini

20 milyar dolarlık GES şahlandıracak
20 milyar dolarlık GES şahlandıracak

Ekonomi

20 milyar dolarlık GES şahlandıracak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23