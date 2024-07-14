İran İHA'ları İsrail rejiminin kâbusu oldu: Etkisiz hale getiren teknoloji geliştirdi! Açıklamalar peş peşe geldi

İsrail rejimine ait bir medya kuruluşu, İran İslam Cumhuriyeti'nin insansız hava aracı (İHA) sanayisindeki ilerleme ve gelişimini bu rejim için çaresiz bir kâbus olarak nitelendirdi ve İran'ın dünyada silah üretiminde öncü bir ülke olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Times of Israel güvenlik uzmanı ve muhabiri Ariye Egozi, kaleme aldığı bir yazıda, İsrail'in istihbarat ve güvenlik sistemlerinin en büyük başarısızlıklarından birinin, İran'ın İHA sanayisindeki ilerleme ve gelişimine karşı koyamamak olduğunu yazdı.

Ariye Egozi, İran'ın nükleer programına odaklanılan bir dönemde bu ülkenin geniş ve büyük bir İHA sanayisi kurduğunu ve çeşitli türlerde bu araçları ürettiğini ekledi.

Egozi, bu sorunun şu anda göründüğünden çok daha büyük olduğunu, bu İHA'ların İsrail'e karşı kullanıldığını ve İsrail'in savunma sistemlerinin bunlara karşı koymada yetersiz kaldığını ifade etti.