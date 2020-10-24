İran, İdlib’e asker ve terörist gönderdi
İran Devrim Muhafızları Ordusu ile emrindeki terörist gruplar ve Beşşar Esed rejimine bağlı “Şebbiha” isimli milislerden oluşan toplam 168 silahlı unsur, İdlib’deki cephe hattına intikal etti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Devrim Muhafızları Ordusuna mensup 75 unsur, yaklaşık 30 askeri araçla önceki gün Irak üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı.
İranlılar, Suriye’nin Deyrizor ilinde, İran destekli terörist gruplar ile Şebbiha milislerine bağlı toplam 93 silahlı unsurla buluştu. Sayıları toplam 168’ı bulan silahlı unsurlar, Deyrizor’dan hareket ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki cephe hattında Esed rejiminin saflarına katıldı.
Son dönemde; Rusya ve Esed’in İdlib’e yönelik saldırılarını artırması sonrası Türkiye de bölgeye takviye güç göndermişti.