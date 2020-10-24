  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran, İdlib’e asker ve terörist gönderdi
Dünya

İran, İdlib’e asker ve terörist gönderdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu ile emrindeki terörist gruplar ve Beşşar Esed rejimine bağlı “Şebbiha” isimli milislerden oluşan toplam 168 silahlı unsur, İdlib’deki cephe hattına intikal etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:50:00 -
İran, İdlib’e asker ve terörist gönderdi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Devrim Muhafızları Ordusuna mensup 75 unsur, yaklaşık 30 askeri araçla önceki gün Irak üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı.

İranlılar, Suriye’nin Deyrizor ilinde, İran destekli terörist gruplar ile Şebbiha milislerine bağlı toplam 93 silahlı unsurla buluştu. Sayıları toplam 168’ı bulan silahlı unsurlar, Deyrizor’dan hareket ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki cephe hattında Esed rejiminin saflarına katıldı.

Son dönemde; Rusya ve Esed’in İdlib’e yönelik saldırılarını artırması sonrası Türkiye de bölgeye takviye güç göndermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan Paşinyan'dan skandal çıkış: Yerleştirilmesine razıyız
Dünya

Köşeye sıkışan Paşinyan'dan skandal çıkış: Yerleştirilmesine razıyız

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda gerilimi artıracak açıklam..
İlker Başbuğ'dan olay Azerbaycan sözleri
Gündem

İlker Başbuğ'dan olay Azerbaycan sözleri

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdiği açıklamasında en büyük h..
ABD'den peş peşe Karabağ açıklaması! Trump safını iyice belli etti
Dünya

ABD'den peş peşe Karabağ açıklaması! Trump safını iyice belli etti

Karabağ'da işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesiyle başlayan savaş ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu konuda konuşuyo..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay