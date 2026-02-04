  • İSTANBUL
İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait tankere müdahale etti!

İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait tankere müdahale etti!

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD bayraklı bir tankere müdahale ettiği iddia edildi.

İngiltere merkezli bir deniz güvenliği şirketi, Hürmüz Boğazı'nda bir 'güvenlik olayı' yaşandığını öne süren bir açıklama yayımladı.

Şirketin iddiasına göre, bir gemi yapılan dur ihtarlarına uymadı ve bunun üzerine bölgede bulunan birkaç savaş gemisi tarafından kuşatıldı. Açıklamada olayın yeri, zamanı ve geminin bayrağı ilgili ayrıntılara yer verilmedi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise İran'a ait silahlı sürat teknelerinin Hürmüz Boğazı'nda bir ABD petrol tankerine yaklaştığını ve gemiyi durdurmaya çalıştığını yazdı.

 

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise İranlı ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, öğleden sonra sivil bir geminin İran karasularına izinsiz şekilde giriş yaptığı için İran güçleri tarafından uyarıldığını ve bunun ardından geminin İran karasularını terkettiğini bildirdi.

İranlı makamlar, olay sırasında herhangi bir güvenlik ihlali, çatışma ya da askeri müdahalenin söz konusu olmadığını ve İngiliz deniz güvenliği şirketinin ileri sürdüğü 'kuşatma' ve 'güvenlik olayı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

ABD İran'a ait İHA'yı düşürdü

Öte yandan, Reuters'ın haberine göre Umman Denizi'nde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan Şehit-139 tipi drone ABD F-35 savaş uçağı tarafından düşürüldü. Beyaz Saray İHA'nın düşürülmesi olayını doğruladı.

