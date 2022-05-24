İran Hizbullah'ı ile bağlantılı uyuşturucu kaçakçılarına operasyon!

Ürdün ordu kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Suriye'den ülkeye büyük miktarda uyuşturucu sokmaya çalışan dört kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Ürdün sınır birliklerinin uyuşturucu kaçırmaya çalışan kişilere ateş açmasının ardından kaçakçılar bölgeden uzaklaştı. Daha sonra bölgeye ulaşan Ürdün güvenlik güçleri, 181 haşhaş yaprağı, 637 bin kaptagon hapı ve 39 bin 600 tramadol hapı ele geçirdi.

Ürdün ordu kuvvetlerince öldürülen bir kişinin, Suriye güneyinde İran destekli milisler ve Hizbullah ile bağlantılı bir grubun lideri olduğu ortaya çıktı.

Ürdün güvenlik güçleri geçtiğimiz günlerde, Esed rejimi güçlerini Suriye'den Ürdün'e uyuşturucu kaçırmaya çalışan organize suç çeteleriyle iş birliği yapmakla suçlamıştı.

Ürdün Sınır Güvenliği Müdürlüğü Yöneticisi Tuğgeneral Ahmed Haşim Halifat, bölgedeki uyuşturucu kaçakçılarının ve organize çetelerin, Esed rejimine bağlı birliklerin yanı sıra Suriye'nin güneyine konuşlanan Hizbullah ve İran'a bağlı Şii milislerce de desteklendiğini söylemişti.

Halifat, Suriye'den Ürdün'e gerçekleşen uyuşturucu kaçakçılığının önüne geçilmesi konusunda Ürdün'ün kuzey ve doğu sınırlarında insansız silahlı hava araçlarını kullanmayı planladıklarını belirtmişti.

Kaynak: Mepa News