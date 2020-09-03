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Aktüel İran Hazfi Kupası'nı Tebriz'in Traktör takımı kazandı
Aktüel

İran Hazfi Kupası'nı Tebriz'in Traktör takımı kazandı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 21:25:07 -
İran Hazfi Kupası'nı Tebriz'in Traktör takımı kazandı

TAHRAN (AA) - İran Pers Körfez Pro Ligi'nde mücadele eden Tebriz'in Traktör takımı, başkent Tahran ekibi İstiklal'i mağlup ederek İran Hazfi Kupası'nı müzesine götürdü.

Meşhed'deki İmam Rıza Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında rakibi İstiklal'i 3-2 yenen Traktör, ikinci kez İran Hazfi Kupası'nın sahibi oldu.

Tebriz takımı Traktör'ün kaptanı Mesud Şucai, kupayı Gençlik ve Spor Bakanı Mesud Sultanifer'in elinden aldı.

İran'da 1975'ten bu yana verilen ve önceki adı Pehlevi Kupası olan kupanın galibi, İran'ı AFC Şampiyonlar Ligi'nde de temsil etme hakkını elde ediyor.

Hazfi Kupası'nda daha önce 3 kez final oynayan Traktör, 2014'te de kupayı kazanan takım olmuştu.


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