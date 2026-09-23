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Dünya İran hava yollarının Bağdat uçuşları iptal edildi
Dünya

İran hava yollarının Bağdat uçuşları iptal edildi

Yeniakit Publisher
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İran hava yollarının Bağdat uçuşları iptal edildi

İran Sivil Havacılık Örgütü, İran hava yolu şirketlerinin Bağdat ve Maskat'a gerçekleştirdiği uçuşların 23 Eylül'den itibaren iptal edildiğini açıkladı.

İran Sivil Havacılık Örgütü, İran hava yolu şirketlerinin Bağdat ve Maskat'a gerçekleştirdiği uçuşların 23 Eylül'den itibaren iptal edildiğini açıkladı.
İran Sivil Havacılık Örgütü Sözcüsü Majid Akhavan, İran hava yollarının Irak'ın başkenti Bağdat ile Umman'ın başkenti Maskat'a yönelik uçuşlarının çarşamba gününden itibaren durdurulduğunu duyurdu.
Tasnim ajansının Telegram kanalından aktardığı açıklamaya göre Akhavan, yerel saatle gece yarısından itibaren Bağdat ve Maskat havalimanlarının İran uçuşlarını kabul etmeyeceğini söyledi.
Akhavan, söz konusu kararın bu iki destinasyona yönelik İran uçuşlarını kapsadığını belirtirken, diğer yabancı hava yolu seferlerinin herhangi bir aksama yaşanmadan planlandığı şekilde devam ettiğini ifade etti.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de pazartesi günü yaptığı açıklamada, 23 Eylül'den itibaren İran hava yollarının yaptırımlar nedeniyle uçuş gerçekleştiremeyeceğini ve yer hizmetlerinden yararlanamayacağını belirtmişti.

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