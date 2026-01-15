İran hava sahasını kapattı!

  • İSTANBUL
İran, 14–15 Ocak için Tahran uçuş bilgi bölgesini sivil geliş-gidiş uçuşları dışındaki tüm uçuşlara kapattı; bu alanda uçmak isteyenler için İran Sivil Havacılık Kurumu’ndan ön izin şartı getirildi.

İran, 14–15 Ocak için Tahran uçuş bilgi bölgesini sivil geliş-gidiş uçuşları dışındaki tüm uçuşlara kapattı; bu alanda uçmak isteyenler için İran Sivil Havacılık Kurumu’ndan ön izin şartı getirildi.

İran, 14–15 Ocak tarihleri için ülke hava sahasına ilişkin NOTAM (Havacılara Bildiri) yayımlayarak kısıtlama getirdiğini duyurdu. Yayınlanan NOTAM’a göre Tahran Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR), sivil geliş ve gidiş uçuşları hariç olmak üzere tüm uçuşlara kapatıldı.

Açıklamada, Tahran FIR içinde gerçekleştirilecek uçuşlar için önceden İran Sivil Havacılık Kurumu’ndan uçuş izni alınmasının zorunlu olduğu belirtildi. Kısıtlamanın hangi gerekçeyle uygulandığına dair resmi bir detay paylaşılmadı.

Karar, bölgedeki hava trafiği planlamalarını ve transit geçişleri yakından ilgilendirirken, havayolu şirketlerinin uçuş planlarını NOTAM doğrultusunda yeniden düzenlemesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde İran'la ilgili açıklamalarda bulundu.

 

İran'da devam eden gösterilere ilişkin Trump, "Bize, İran'da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok. Eğer olursa hepimiz üzülürüz. Ancak bana ulaşan bilgilere göre infazlar durmuş. İnfaz yapmayacaklar." diye konuştu.

Trump, halen askeri seçeneklerin masada olup olmadığı sorusuna ise "Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz." yanıtını verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise İran'ı askeri saldırıyla tehdit eden Trump'a yönelik; "Benim mesajım, haziran ayında yaptığınız hatayı tekrarlamayın. Biliyorsunuz, başarısız bir deneyimi denerseniz aynı sonucu alırsınız. Biliyorsunuz, haziran ayında tesisleri imha ettiniz ancak teknoloji bombalanamaz, kararlılık da bombalanamaz. İran müzakereye, diplomasiye hazır olduğunu kanıtladı. Savaş ve diplomasi arasında diplomasi daha iyi bir yoldur. ABD tarafından olumlu bir deneyimimiz olmasa da diplomasi savaştan çok daha iyidir." dedi.

