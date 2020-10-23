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Aktüel İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan Azerbaycan ve Ermenistan'a sınır uyarısı
Aktüel

İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan Azerbaycan ve Ermenistan'a sınır uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:46:27 -
İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan Azerbaycan ve Ermenistan'a sınır uyarısı

ANKARA (AA) - İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında meydana gelen sınır ihlalleri konusunda Azerbaycan ve Ermenistan'ı uyararak, sınırlarındaki herhangi bir tehdide tahammül göstermeyeceklerini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan ve Ermenistan sınırı boyunca savunma hatlarını güçlendirdiğini aktaran Tuğgeneral Şikarçi, "İran'ın Ermenistan ve Azerbaycan ile ortak sınırlarında herhangi bir hata ve tehdide tahammül göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Her iki komşu ülkeye, kendi vatandaşlarının canlarını tehlikeye atacak eylemlerden kaçınması uyarısında bulunan Şikarçi, "İran'ın iki ülke ile iyi komşuluk ilişkilerine riayet etmesi, istismar edilmemelidir. Bu nedenle, herhangi bir saldırı veya tehdide sert karşılık vereceğimiz konusunda uyarıyoruz." dedi.

Şikarçi, Azerbaycan ve Ermenistan'a aralarındaki anlaşmazlıkları diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözme çağrısı yaptı.

İranlı yetkililer Dağlık Karabağ'da çatışmaların başlamasından bu yana meydana gelen sınır ihlalleri nedeniyle daha önce de tarafları uyarmıştı.




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