İran doğruladı! Anlaşma tarihini açıkladılar

ABD ile İran arasındaki gerilimde diplomasi trafiğini öne çıkaran kritik bir açıklama Tahran’dan geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Washington ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak sürecin imza aşamasına taşındığını duyurdu.

Garibabadi’nin açıklamasına göre taraflar arasında hazırlanan mutabakat zaptı, 19 Haziran’da İsviçre’de imzalanacak. Bu gelişme, bölgede son günlerde artan askeri tansiyonun ardından diplomatik çözüm ihtimalini güçlendiren en somut adımlardan biri olarak değerlendirildi.

TAHRAN’DAN RESMİ TEYİT GELDİ

İranlı yetkilinin açıklaması, anlaşma iddialarına Tahran cephesinden gelen en net doğrulama oldu. Daha önce farklı kanallardan gündeme gelen uzlaşı haberleri, Garibabadi’nin sözleriyle resmi düzeyde teyit edilmiş oldu.

Mutabakat zaptının İsviçre’de imzalanacak olması, sürecin uluslararası diplomatik zemin üzerinden yürütüldüğünü gösterdi. İsviçre’nin bu tür temaslarda ev sahibi rolü üstlenmesi de dikkat çekti.

KRİZDE DİPLOMASİ KAPISI ARALANDI

ABD ile İran arasında son günlerde karşılıklı sert açıklamalar, saldırı tehditleri ve bölgesel askeri hareketlilik öne çıkmıştı. Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler ve İran’ın savunma alarmı, krizin sıcak çatışma riskini artırmıştı.

Bu nedenle anlaşmanın imza aşamasına gelmesi, bölgedeki tansiyonun düşmesi açısından kritik bir gelişme olarak görülüyor. Tarafların hangi başlıklarda uzlaştığına dair ayrıntılar ise merak konusu olmaya devam ediyor.

GÖZLER 19 HAZİRAN’A ÇEVRİLDİ

Garibabadi’nin açıklamasının ardından gözler 19 Haziran’da İsviçre’de yapılacak imza törenine çevrildi. Mutabakat zaptının içeriği, uygulanma takvimi ve sahadaki askeri hareketliliğe nasıl yansıyacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

İran’dan gelen bu teyit, Washington-Tahran hattında uzun süredir devam eden krizin diplomatik bir zemine taşınabileceğine işaret eden önemli bir dönemeç olarak kayıtlara geçti.