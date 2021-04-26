İran Dışişleri Bakanı Zarif ve Katar Emiri Al Sani görüştü

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Zarif, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede Zarif, İran'ın bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirme konusundaki yaklaşımını ve 4 1 ülkeleri ile yaptıkları nükleer müzakereleri aktardı.

Katar Emiri Al Sani de iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını ifade etti.

Öte yandan Zarif, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya gelerek ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.