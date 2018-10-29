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İran Dışişleri Bakanı Zarif: Türkiye Kaşıkçı konusunu tarafsız ve dikkatlice takip etti

Zarif, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili, "Türkiye hükümeti konuyu dirayetli, tarafsız ve dikkatli bir şekilde takip etti." dedi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:29
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Türkiye Kaşıkçı konusunu tarafsız ve dikkatlice takip etti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye hükümetinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunu dirayetli, tarafsız ve dikkatli bir şekilde takip ettiğini söyledi.

6. Türkiye-İran-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Toplantısı ve İstanbul Yeni Havalimanı ilk fazının açılış programına katılmak üzere İstanbul'da bulunan Zarif, İran medyasına Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Zarif, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalara ilişkin, "Türkiye hükümeti konuyu dirayetli, tarafsız ve dikkatli bir şekilde takip etti ve bu feci cinayetin farklı boyutlarını incelemeyi başardı. İncelemenin, işlenen bu suçun sorumluları ve faillerinin kesin olarak ortaya çıkarılmasıyla sonuçlanmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:29
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