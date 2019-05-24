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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, temaslarda bulunmak üzere geldiği İslamabad’da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, temaslarda bulunmak üzere geldiği İslamabad’da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.


Temaslarda bulunmak üzere Pakistan’a iki günlük ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ikili görüşmelerini sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde İslamabad’a gelen Zarif, bugünkü temasları kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Pakistan’ın Basra Körfezi’ndeki durumdan endişe duyduğunu dile getirdi. Faysal, "Bölgedeki durumun ciddi olduğu ve tarafların diyalog yolu ile ele alması gerektiğine inanıyoruz. Yanlış hesaplanan bir hareket, büyük çaplı çatışmaya dönüşebilir" ifadelerini kullandı.


Zarif’in Pakistan Başbakanı Imran Khan ile de bir araya gelmesi, ikili ilişkilerin yanı sıra sınır güvenliği ve son dönemlerde artan İran-ABD gerginliğinin ele alınması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
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