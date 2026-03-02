  • İSTANBUL
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Kendimizi savunmak için her türlü meşru hakkımız var

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı öz savunma haklarını kullandıklarını belirtti. Halkın güvenliğini korumak için sınır tanımayacaklarını vurgulayan Arakçi, askeri kapasitelerinin sarsılmadığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan ABC televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "saldırılara karşılık verilmemesi" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Arakçi, yapılan operasyonların bir öz savunma eylemi olduğunu ve ülkenin askeri gücünün yerinde olduğunu dile getirdi.

"HALKIMIZI SAVUNMAK İÇİN KENDİMİZE BİR SINIR KOYMUYORUZ"

Savunma hakkının engellenemeyeceğini belirten Arakçi, şu ifadeleri kullandı: "Kendimizi savunuyoruz ve kendimizi savunmak için her türlü meşru hakkımız var. Yaptığımız şey öz savunma eylemidir. ABD Başkanı'na, 'Başka bir ülkeye karşı herhangi bir saldırganlıkta bulunmayın' denmeli. Kimse bize kendinizi savunma hakkınızın olmadığını söyleyemez. Kendimizi savunuyoruz, ne gerekiyorsa yapıyoruz ve halkımızı savunmak için kendimize bir sınır koymuyoruz."

"ASKERİ KAPASİTEMİZDE HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Saldırıların ordu üzerindeki etkisine değinen Arakçi, konuşmasına şöyle devam etti: "Şüphesiz bazı komutanlarımızı kaybettik, bu bir gerçek ve isimleri zaten açıklandı ancak bir diğer gerçek de askeri kapasitemizde hiçbir şey değişmedi. Yani ordumuz yerinde. Ülkemizi savunacak kadar yetenekliler. Hatta 12 günlük savaşa kıyasla nitelik ve nicelik açısından daha hazırlıklı ve yetenekliler. Daha iyi bir konumdalar. Ve şimdiye kadar nasıl davrandıklarını gördünüz."

"TRUMP'I KIŞKIRTTILAR"

Müzakere sürecinin neden tıkandığını anlatan Arakçi, sözlerini şöyle tamamladı: "Şöyle söyleyeyim ve bu soruyu siz cevaplayın. Son 12 ayda ABD ile iki kez müzakere ettik ve her iki durumda da müzakerenin ortasında bize saldırdılar ve bu bizim için çok acı bir deneyim oldu. Barışa, diplomasiye, müzakereye karşı olanlar diplomasinin iyi gittiğini anladıklarında bunu bozmaya karar verdiler ve medyada İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde bir provokasyon oluşturdular. Bize karşı birçok suçlama ve dezenformasyon ürettiler. Sonunda istediklerine ulaştılar. Trump'ı kışkırttılar ve bize sebepsiz ve haksız yere saldırması için ikna ettiler."

