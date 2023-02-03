İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Nikaragua'yı ziyaret etti

Abdullahiyan, beraberindeki heyetle Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega tarafından kabul edildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ortega, İran halkının ve hükümetinin, karşı karşıya kaldığı yaptırım ve saldırılara izin vermediğini belirtti.

Ortega, "Yeryüzünün emperyalistleri tarafından halklara karşı kaç savaş, kaç saldırı, kaç suç işlendi. Demokrasi adına köleliği kuranlar ve yerleştirenler koca şehirleri işgal etti." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da Nikaragua'ya yaptığı ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, Ortega'ya teşekkür etti.

İran halkı ve hükümetinin egemenlik, kalkınma yolunda ilerlediğini kaydeden Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, kardeş ve dost Nikaragua halkıyla dostane ilişkiler geliştirmekte herhangi bir sınırlama görmemektedir." dedi.

Tarafların toplantının ardından iki ülke ilişkilerini daha da ileriye taşımak amacıyla bazı antlaşmalar yaptıkları bildirildi.