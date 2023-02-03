  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Nikaragua'yı ziyaret etti
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Nikaragua'yı ziyaret etti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Orta Amerika ülkesi Nikaragua'ya ziyarette bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 07:43:00 -
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Nikaragua'yı ziyaret etti

Abdullahiyan, beraberindeki heyetle Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega tarafından kabul edildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ortega, İran halkının ve hükümetinin, karşı karşıya kaldığı yaptırım ve saldırılara izin vermediğini belirtti.

Ortega, "Yeryüzünün emperyalistleri tarafından halklara karşı kaç savaş, kaç saldırı, kaç suç işlendi. Demokrasi adına köleliği kuranlar ve yerleştirenler koca şehirleri işgal etti." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da Nikaragua'ya yaptığı ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, Ortega'ya teşekkür etti.

İran halkı ve hükümetinin egemenlik, kalkınma yolunda ilerlediğini kaydeden Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, kardeş ve dost Nikaragua halkıyla dostane ilişkiler geliştirmekte herhangi bir sınırlama görmemektedir." dedi.

Tarafların toplantının ardından iki ülke ilişkilerini daha da ileriye taşımak amacıyla bazı antlaşmalar yaptıkları bildirildi.

 

FBI, Joe Biden'ın evini aradı
FBI, Joe Biden'ın evini aradı

Dünya

FBI, Joe Biden'ın evini aradı

ABD'de ekonomik sıkıntı! Başkan Biden, kredi kartları için harekete geçti
ABD'de ekonomik sıkıntı! Başkan Biden, kredi kartları için harekete geçti

Dünya

ABD'de ekonomik sıkıntı! Başkan Biden, kredi kartları için harekete geçti

Putin'e 'Sen ruhsuzsun' dedi! Putin'den olay cevap" target="_blank">
Biden, Putin'e 'Sen ruhsuzsun' dedi! Putin'den olay cevap
Biden, Putin'e 'Sen ruhsuzsun' dedi! Putin'den olay cevap

Dünya

Biden, Putin'e 'Sen ruhsuzsun' dedi! Putin'den olay cevap

ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü
ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

Dünya

ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23