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İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami’den açıklama

ABD insansız casus uçağının düşürülmesine ilişkin atıfta bulunan Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, "Sınırlar bizim kırmızı çizgimizdir.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:19
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami’den açıklama

ABD insansız casus uçağının düşürülmesine ilişkin atıfta bulunan Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, "Sınırlar bizim kırmızı çizgimizdir. Sınırlarımıza saldıran her düşmana karşılık verilecek ve yok edilecektir” dedi.


İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, Kürdistan Eyaleti 5400 Şehit Ulusal Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Amerikan İHA’sının düşürülmesine işaret ederek, "Bugün sabah saatlerinde Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri tarafından, sınırlarımızı geçerek milli güvenliğimizi tehdit eden bir düşman casus uçağı düşürülmüştür. Bu İran milletinin düşmanlara karşılık verme yöntemidir” dedi.


Selami, Amerika’nın casus uçağını düşürmenin aşikar, açık, kesin ve hızlı bir mesaj içermekte olduğunu belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti sınırlarının savunucuları bu topraklara yabancılar tarafından yapılan her türlü taciz karşısında kararlı olacaklardır. Sınırlar bizim kırmızı çizgimizdir. Sınırlarımıza saldıran her düşman karşılık görecek ve yok edilecektir. Düşmanların tek yolu İran’ın toprak bütünlüğüne ve milli menfaatlerine saygı göstermesidir”ifadelerini kullandı.


Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami hiçbir ülke ile savaşma niyetinde olmadıklarını söyleyerek, "Hiçbir ülke ile savaşma niyetinde olmadığımızı ilan ediyoruz. Ama savaş için tamamen hazırlıklıyız ve bugünkü olay bu mesajın açık bir göstergesidir" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:19
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