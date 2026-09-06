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Dünyanın en büyük ikinci el yazması Kur'an-ı Kerim'i ‘maşallah’ dedirtti

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Dünyanın en büyük ikinci el yazması Kur'an-ı Kerim'i ‘maşallah’ dedirtti

Kahramanmaraş'ta sergilenen dünyanın ikinci büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'i, vatandaşların ziyaretine sunuldu.

#1
Foto - Dünyanın en büyük ikinci el yazması Kur'an-ı Kerim'i ‘maşallah’ dedirtti

Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen Kâbe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Buluşması kapsamında Abdülhamithan Diyanet Gençlik Merkezi'nde sergilenen el yazması Kur'an-ı Kerim, büyüklüğü ve özel işçiliğiyle dikkat çekiyor.

#2
Foto - Dünyanın en büyük ikinci el yazması Kur'an-ı Kerim'i ‘maşallah’ dedirtti

Hattat Recai Özsoy tarafından 2009-2013 yılları arasında kaleme alınan eser, nesih yazı üslubuyla hazırlandı. Boyu 150 santimetre, eni ise 110 santimetre olan Kur'an-ı Kerim, tamamen açıldığında yaklaşık 3 metre büyüklüğe ulaşıyor. Yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki eserin hazırlanmasında 1,5 kilogram is mürekkebi kullanıldı. Sayfalarında ise 180 gram birinci hamur kâğıt tercih edildi.

#3
Foto - Dünyanın en büyük ikinci el yazması Kur'an-ı Kerim'i ‘maşallah’ dedirtti

Kâğıtların hazırlanışında geleneksel yöntemlerden yararlanılırken, özel yumurta akı ile aharlama işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem sırasında yaklaşık 150 koli yumurta kullanıldığı belirtildi. Kur'an-ı Kerim'in ön ve arka kapağı ceylan derisiyle kaplanırken, kapaklarda Maraş işi işlemelere yer verildi.

#4
Foto - Dünyanın en büyük ikinci el yazması Kur'an-ı Kerim'i ‘maşallah’ dedirtti

Devasa boyutunun yanı sıra hat sanatı, kâğıt işçiliği ve kapak süslemesiyle de dikkat çeken eser, sergiyi ziyaret eden vatandaşların ilgisini çekiyor. Abdülhamithan Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sergide Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra 150'nin üzerinde mukaddes emanet de vatandaşların ziyaretine sunuluyor. Kâbe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Buluşması, 13 Eylül 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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