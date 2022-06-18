'İran destekli gruplar Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşı birleşti!'

Al-Monitor sitesi, Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna karşı Rusya, İran ve Suriye'nin desteklediği grupların Türkiye'ye karşı birleştiğini öne sürdü.

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri operasyon hazırlığında olduğunu duyurmasının ardından Arapça ve İngilizce yayın yapan ABD merkezli Al-Monitor sitesi, Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna karşı Rusya, İran ve Suriye'nin desteklediği grupların Türkiye'ye karşı birleştiğini iddia etti.

Duvar'ın Mohammed Hardan imzalı haberden aktardığına göre, Rus birlikleri ile Suriye’deki gruplar bir araya geldi ve “Kuzey Yıldırım” adında bir merkez kurdu. Bu merkezin Halep’in kuzeyinde konuşlanan bir Rus askeri üssünde bulunduğu öne sürüldü. Türkiye'nin olası operasyonuna karşı birleşen grupların arasında YPG ve Fatemiyoun'un da olduğu iddia edildi.

Al-Monitor’da yer alan haberde, “Kuzey Yıldırım operasyon merkezinin amacı askeri cepheyi yönetmek ve çatışmaları koordine ederek, çekilme sınırını belirleyerek olası bir Türkiye saldırısında YPG’ye destek sağlamak” denildi.

Suriye Demokratik Güçleri’nden bir isim Al-Monitor’e açıklamalarda bulunarak “Bu operasyon merkezini oluşturan ülke Rusya ve Suriye rejimine baskı yapan İran ve PKK. İran Şii yoğunluğun olduğu bölgeleri korumak istiyor. Görüşmeler Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye askeri operasyonu gündeme getirdiğinden beri devam ediyor” dedi.