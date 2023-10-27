  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!

Almanya'dan Türkiye'ye karşı müthiş hamle: İkili ticaret hacmi rekor düzeyde!

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular

Türkiye'nin madencilik, sanayi ve ticaret ile ilgili 100 yıllık atılımları: Türk şirketlerinden altın, kömür, bor üretiminde rekor
Dünya İran deprem ile sarsıldı
Dünya

İran deprem ile sarsıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-27 07:37:00 -
İran deprem ile sarsıldı

İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Şusif ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Şusif ilçesi olan 5,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 04.11'de kaydedildi.

Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Özhaseki'den deprem konutlarına dair açıklama
Özhaseki'den deprem konutlarına dair açıklama

Yerel

Özhaseki'den deprem konutlarına dair açıklama


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ülkede şiddetli deprem! 5.2 ile sallandılar
Ülkede şiddetli deprem! 5.2 ile sallandılar

Dünya

Ülkede şiddetli deprem! 5.2 ile sallandılar

Çin'de 5.5 büyüklüğünde deprem!
Çin'de 5.5 büyüklüğünde deprem!

Dünya

Çin'de 5.5 büyüklüğünde deprem!

6 Şubat Türkiye depremini bilen Frank Hoogerbeets'ten tedirgin eden açıklama: Büyük yıkım olacak
6 Şubat Türkiye depremini bilen Frank Hoogerbeets'ten tedirgin eden açıklama: Büyük yıkım olacak

Gündem

6 Şubat Türkiye depremini bilen Frank Hoogerbeets'ten tedirgin eden açıklama: Büyük yıkım olacak

6 saat inceleme resmen yapıldı! NASA'nın adımı: Mars'ta tespit edildi! Tarihi en büyük deprem gerçekleşti
6 saat inceleme resmen yapıldı! NASA'nın adımı: Mars'ta tespit edildi! Tarihi en büyük deprem gerçekleşti

Teknoloji

6 saat inceleme resmen yapıldı! NASA'nın adımı: Mars'ta tespit edildi! Tarihi en büyük deprem gerçekleşti

Son dakika... AFAD duyurdu! Marmara'da deprem
Son dakika... AFAD duyurdu! Marmara'da deprem

Yaşam

Son dakika... AFAD duyurdu! Marmara'da deprem

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23