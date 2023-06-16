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Gündem İran Cumhurbaşkanı’nın eşi: Türkler İran’ın daimi düşmanıdır
Gündem

İran Cumhurbaşkanı’nın eşi: Türkler İran’ın daimi düşmanıdır

Yeniakit Publisher
2023-06-16 02:18:00 -

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin eşi Cemile Alamolhoda, Türk ve Moğolların İran'ın daimi düşmanı olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı’nın eşi Cemile Alamolhoda, Venezuella'da verdiği bir televizyon röportajında "Türkler ve Moğollar İran’ın daimi düşmanlarıdır." dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin eşi Cemile Alamolhoda, Venezuella'da verdiği bir röportajda oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.

Cemile Alamolhoda, "Türkler ve Moğollar İran’ın daimi düşmanlarıdır. Bu ülkeler tarihte İran’a saldırı yapmışlardır” dedi. Alamolhoda'nın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

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