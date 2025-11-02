  • İSTANBUL
İran Cumhurbaşkanı'ndan Nükleer açıklama! Yıkılması sorun değil Nükleer bilim zihnimizde
İran Cumhurbaşkanı'ndan Nükleer açıklama! Yıkılması sorun değil Nükleer bilim zihnimizde

İran Cumhurbaşkanı'ndan Nükleer açıklama! Yıkılması sorun değil Nükleer bilim zihnimizde

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin hedef aldığı nükleer tesisleri yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceklerini söyledi. Pezeşkiyan, "Nükleer bilim, bilim insanlarımızın zihnindedir. Bina ve fabrikaların yok edilmesi sorun değildir. Yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceğiz." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, ülkedeki nükleer tesisleri ziyareti esnasında açıklamalarda bulundu.

 

Pezeşkiyan, "Nükleer bilim, bilim insanlarımızın zihnindedir. Bina ve fabrikaların yok edilmesi sorun değildir. Yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceğiz." dedi.

 

Ülkesinin nükleer faaliyetlerinin barışçıl ve sivil amaçlar içerdiğini dile getiren Pezeşkiyan, "Düşmanlar, İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında 'bomba yapmaya çalışıyoruz' izlenimi vermeye çalışıyorlar. Oysa biz, Rehber'in (Ali Hamaney'in) fetvası gereğince nükleer bomba kullanımını haram kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakan

Sizin zihninizde sadece ehli sünnet düşmanlığı var. İnşallah Azerbaycan tekrar birleşir.

