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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa Birliğini uyardı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini uyararak, “Eğer anlaşma ihlal edilirse bizde ihlal ederiz ve eğer taahhütlerine uymazlarsa bizde uymayız” dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 23:33
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa Birliğini uyardı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini uyararak, “Eğer anlaşma ihlal edilirse bizde ihlal ederiz ve eğer taahhütlerine uymazlarsa bizde uymayız” dedi.


İran’ın Kuzey Horasan eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İran halkının ABD yaptırımları ve savaş tehditleri karşısında bir bütün olduğunu söyleyerek, “Halkın bir arada ve tek vücut olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum” dedi. İran’ın ABD ile imzaladığı nükleer anlaşmayı İran tarihinde kazanılmış en büyük başarı şeklinde nitelendiren Ruhani, Tahran yönetiminin 6 büyük devlet karşısında durarak iki yıl süren müzakerelerin ardından nükleer anlaşmayı imzaladığını söyledi.


BM İran’ın çalışmalarını onayladı


İran’ın 12 yıl boyunca nükleer silah yapmakla suçlandığını hatırlatan Ruhani, Uluslararası Atom ve Enerji Kurumunun nükleer anlaşma ile birlikte Tahran yönetiminin nükleer silah peşinde olmadığını teyit ettiğini söyledi. Nükleer anlaşmanın ABD’nin yararına olduğu yönündeki iddialara değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşma ile birlikte Birleşmiş Milletler’de İran’ın uranyumu zenginleştirme hakkını yasallaştırdıklarını belirterek, “Her ülke için bu hak kabul edilse de sadece İran’ın uranyumu zenginleştirmesi resmi olarak tanınmıştır” dedi.


“Baskılara rağmen direneceğiz”


ABD’nin İran’a yönelik devam eden yaptırımlarında yalnızlaştığını söyleyen Ruhani,“Siyonist İsrail rejimi ve bir kaç küçük devlet dışında ABD’ye destek olan bir ülke yok. Tüm dünya ABD’nin karşında” ifadelerini kullandı. ABD’nin baskı ve yaptırımlarının devam etmesi halinde direnmeyi sürdüreceklerini belirten Ruhani, “Bazen özellikle düşmanlarımızla doğru yolu bulmaları için yumuşak dille konuşuyoruz. Her ne kadar ilk başta yumuşak bir dille konuşsak da bunun bir sınırı var ve bir gün sabır kâsesi titremeye başlar” dedi.


Avrupa Birliği ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmemelerine karşılık olarak stratejik sabır politikasından vazgeçtiklerini söyleyen Ruhani, “Eğer onlar taahhütlerini azaltırsa biz de azaltacağız, eğer nükleer anlaşmayı ihlal ederlerse biz de aynısı yapacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 23:33
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