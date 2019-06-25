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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ”ABD’nin İran dini liderine yaptırım kararı büyük bir ahmaklık”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin aldığı yeni yaptırım kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

25 Haziran 2019 Salı 11:45
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ”ABD’nin İran dini liderine yaptırım kararı büyük bir ahmaklık”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin aldığı yeni yaptırım kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD’nin büyük bir çaresizlik içerisinde olduğunu söyleyen Ruhani, ABD’nin her güne yeni bir sorunla başladığını belirterek, "Onlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Zihinsel sorun yaşamaktalar” dedi.


İran Savunma Birimleri ve Devrim Muhafızları tarafından düşürülen ABD’ye ait casus uçağına işaret eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yapılan tüm uyarıların ardından casus uçağını düşürdüklerini belirterek, "Uzak mesafeden casus uçağını tespit etmek ve düşürmek kolay bir iş değil. Devrim Muhafızları ve Savunma Bakanlığında füze üreten birimlerimizin ellerinden öpüyorum. ABD’den korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.


İran Dini Liderine yönelik alınan yaptırım kararı ile sadece İran halkına değil tüm İslam coğrafyasına yaptırım uygulanacağını belirten İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ayetullah Ali Hamaney’in sadece İran halkının lideri olmadığını vurgulayarak, "Irak, Suriye, Afganistan, Pakistan, Lübnan ve Kuveyt’te Şii ve Sünni bir çok insanın sevdiği ve lider olarak gördüğü bir isimdir” dedi.


ABD’nin aldığı yaptırım kararının büyük bir ahmaklık olduğunu belirten Ruhani, "Dini Liderin mal varlığına yaptırım uygulayacaklarmış. O sadece sade bir eve ve hüseyniyeye sahip. Bizim liderimiz diğer ülke liderlerine benzemez. Onlar gibi ülke dışındaki hesaplarında milyarlarca dolar parası yok” dedi.


ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü İran’a yönelik aldığı yeni yaptırım kararında, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte Devrim Muhafızları Komutanlarını yaptırım listesine almıştı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:45
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