"İran çok sayıda atom bombası üretebilir"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, düzenlediği basın toplantısında İran'ın nükleer programı konusundaki risklerin ciddi şekilde arttığını belirtti.

Program hakkında "son derece dikkatli olunması gerektiği" uyarısında bulunan Grossi, "Şu anda bir değil, birkaç nükleer silah için yeterli nükleer malzeme biriktirdiler. (...) Ellerinde yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 70 kilogram uranyum var" diyerek Tahran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun önemli ölçüde büyüdüğünü kabul etti. Bu miktarın İran'ın nükleer silaha sahip olduğu anlamına gelmediğinin de altını çizen Arjantinli diplomat, "(İran) henüz nükleer silah üretmedi" ifadelerini kullandı.

İran'ın BM misyonu konu hakkındaki yorum taleplerini yanıtsız bırakırken Tahran da Grossi'nin açıklamalarını doğrudan kabul etmedi. Ancak İran devlet televizyonu ülkenin sivil nükleer programının başındaki Muhammed Eslami'nin Tahran'ın Grossi'nin ülkeye yapacağı bir ziyareti "memnuniyetle karşılayacağını" söylediğini aktardı.

Kaynak: euronews