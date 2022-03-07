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Gündem "İran cevap dahi vermedi" deyip açıkladı! Aradıklarını Türkiye'de buldular
Gündem

"İran cevap dahi vermedi" deyip açıkladı! Aradıklarını Türkiye'de buldular

Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşid Hamdani, Türkiye'nin Irak'ın su konusundaki kaybını telafi ettiğini ve Irak'ı susuz bırakmayacağını söyledi. Hamdani, "Aynı tavrı İran'dan da beklerdik. Ama çağrılarımıza hiçbir cevap vermediler" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 07:52:00 -
"İran cevap dahi vermedi" deyip açıkladı! Aradıklarını Türkiye'de buldular

Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşid Hamdani, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Komşumuz Türkiye, su konusundaki kayıp ve zararımızı telafi ediyor ve su miktarını artırdılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel temsilcisi Veysel Eroğlu, Irak'ı susuz bırakmayacaklarını söyledi. Bu da Irak'ı su konusunda her zaman destekleyen Eroğlu ve komşu Türkiye için yeni bir durum değil" açıklamasını yaptı.

"İran'a çağrılarımız karşılık bulmadı"

İran'ın su konusundaki tutumunu ise eleştiren Hamdani, "İran'ın da aynı (Türkiye'nin) yolu izlemesini dilerdik ama çağrılarımız hiçbir karşılık bulmadı. Bağdat'taki su konferansına da heyetle katılacaklarını resmi olarak bildirdiler ancak maalesef katılım olmadı" ifadelerini kullandı.

Bağdat'ta dün Türkiye'nin de katılımıyla 3 günlük sürecek "Uluslararası İkinci Su Konferansı" başlamıştı.

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