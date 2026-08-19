Nihat Kahveci'den Lyon maçı biter bitmez, o futbolcu için olay sözler! Fenerbahçe forması giyemez artık!

"Seyirci bağırdı; Asensio'yu istedi. İster abi, Asensio'nun kredisi var. Asensio bu sene bir şey yapmadı bak şu ana kadar ama bu yapmayacağı anlamına gelmez. Sahada birçok yapmayan oyuncu varken, hiç oynaması beklenmeyen oyuncuları bile Asensio'dan daha geç alırken oyundan ben bu adaletsizliği sevmem. Bak 'Asensio kötü oynuyor' diyorum ama 13 gol, 13 asistle geçen sene gelmiş. Fenerbahçe yarışın içindeyse geçen sene Asensio sayesinde oradaydı. Hiç mi kredisi yok yani? İsmail hocam Fenerbahçe'yi bu kadar takip ettin, Asensio'nun zaten sakatlıktan sonra hazır olmadığını biliyorsun ama sen bunu idmanda toparlayamayacaksınki fiziksel olarak. Yerine oynattıkları ondan iyi oynasa ya da oyundan aldıktan sonra onun yerine girenler ondan iyi oynasa ben de bir şey demeyeceğim, bence Fenerbahçeli taraftarlar da bir şey demez o zaman."