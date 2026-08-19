Nihat Kahveci'den Lyon maçı biter bitmez, o futbolcu için olay sözler! Fenerbahçe forması giyemez artık!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood'un performansı hakkında övgü dolu sözler sarf eden Nihat Kahveci, "Fenerbahçe'de düzelmesi gereken çok şey var. Pas temposu, önde biraz set oynamaya çalışabilme... Ama Fenerbahçe işte yıldız oyuncu aldı, al sana Greenwood! 'Bugün artık risk al Greenwood' dedim. Aldın geriye verdin, Aldın geriye verdin... 'Bugün artık inşallah fizik olarak toparlanmıştır, dribling dener' dedim, ilk yarıda denedi. Top gelmeyince gitti geriden oyun kurulumu yaptı Ake'den, Skriniar'dan top aldı." yorumunu yaptı.