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Nihat Kahveci'den Lyon maçı biter bitmez, o futbolcu için olay sözler! Fenerbahçe forması giyemez artık!

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Nihat Kahveci'den Lyon maçı biter bitmez, o futbolcu için olay sözler! Fenerbahçe forması giyemez artık!

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, 1-1 sona eren Fenerbahçe-Lyon maçının ardından, sarı lacivertli takımın yıldız futbolcusu hakkında sert eleştirilerde bulundu.

#1
Foto - Nihat Kahveci'den Lyon maçı biter bitmez, o futbolcu için olay sözler! Fenerbahçe forması giyemez artık!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fransa ekibi Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, sarı lacivertli takımın Lyon ile oynadığı maçı Kontra Spor YouTube kanalında değerlendirdi.

#2
Foto - Nihat Kahveci'den Lyon maçı biter bitmez, o futbolcu için olay sözler! Fenerbahçe forması giyemez artık!

1-1'lik beraberlik sonrası avantajın Lyon'a geçtiğini savunan Kahveci "Deplasmana çok umutsuz gitmiyorum. Tur yüzde 51 Fenerbahçe'deydi, şu an yüzde 51 Lyon'a geçti. Çünkü iç sahada kendi seyircisi önünde oynayacak. İç sahada Sparta Prag'a 3 gol attılar. Tamam rakip eksik kaldı ama çok iyi oynadılar o maçta. O yüzden yüzde 51 Lyon turu geçer diyorum." diye konuştu.

#3
Foto - Nihat Kahveci'den Lyon maçı biter bitmez, o futbolcu için olay sözler! Fenerbahçe forması giyemez artık!

Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu bu form durumuyla Fenerbahçe formasını giyemeyeceğini savunan Kahveci "İlk yarıda Brown ve Kerem'in ofansif anlamda hiçbir katkısı yok. Kerem yine sahada yok maalesef. Artık Kerem Sturm Graz maçında 'koştum koştum koştum'la Fenerbahçe formasını her zaman üzerinde giyemez. Giyindirtilmemeli de. İşin artık bir ofansif katkısı olmalı. Devre arasında Kerem çıksa kimse itiraz eder miydi?" dedi.

#4
Foto - Nihat Kahveci'den Lyon maçı biter bitmez, o futbolcu için olay sözler! Fenerbahçe forması giyemez artık!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood'un performansı hakkında övgü dolu sözler sarf eden Nihat Kahveci, "Fenerbahçe'de düzelmesi gereken çok şey var. Pas temposu, önde biraz set oynamaya çalışabilme... Ama Fenerbahçe işte yıldız oyuncu aldı, al sana Greenwood! 'Bugün artık risk al Greenwood' dedim. Aldın geriye verdin, Aldın geriye verdin... 'Bugün artık inşallah fizik olarak toparlanmıştır, dribling dener' dedim, ilk yarıda denedi. Top gelmeyince gitti geriden oyun kurulumu yaptı Ake'den, Skriniar'dan top aldı." yorumunu yaptı.

#5
Foto - Nihat Kahveci'den Lyon maçı biter bitmez, o futbolcu için olay sözler! Fenerbahçe forması giyemez artık!

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun ilk 11'de yer almamasını eleştiren Kahveci, "Fenerbahçe'nin geriden oyun kurulumunda ya da top ön tarafa gittiğinde takım 'Asensio' diye bağırdı mı? Fenerbahçe'de sıkıntı var. Kenarları etkili kullanırsa başarılı olur, Fenerbahçe merkeze oynayamıyor bu formasyonla. Rakip o bölge de kalabalık da Asensio formda olsa her türlü merkezden oynarsın. Asensio formda değil ama Allah'ını seversen yaa! Yok 'Asensio tam hazır değil', Vedat Muriqi hazır mı ya! Fiziksel olarak hazır olan Kerem Aktürkoğlu ne katıyor? Archie Brown ilk yarıda sahada mıydı? Semedo bildiğimiz Semedo mu? Ee iş niye bu kadar Asensio'ya patlıyor?" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Nihat Kahveci'den Lyon maçı biter bitmez, o futbolcu için olay sözler! Fenerbahçe forması giyemez artık!

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal'ın Asensio'ya haksızlık yaptığını savunan Nihat Kahveci yorumlarını şu sözlerle tamamladı:

#7
Foto - Nihat Kahveci'den Lyon maçı biter bitmez, o futbolcu için olay sözler! Fenerbahçe forması giyemez artık!

"Seyirci bağırdı; Asensio'yu istedi. İster abi, Asensio'nun kredisi var. Asensio bu sene bir şey yapmadı bak şu ana kadar ama bu yapmayacağı anlamına gelmez. Sahada birçok yapmayan oyuncu varken, hiç oynaması beklenmeyen oyuncuları bile Asensio'dan daha geç alırken oyundan ben bu adaletsizliği sevmem. Bak 'Asensio kötü oynuyor' diyorum ama 13 gol, 13 asistle geçen sene gelmiş. Fenerbahçe yarışın içindeyse geçen sene Asensio sayesinde oradaydı. Hiç mi kredisi yok yani? İsmail hocam Fenerbahçe'yi bu kadar takip ettin, Asensio'nun zaten sakatlıktan sonra hazır olmadığını biliyorsun ama sen bunu idmanda toparlayamayacaksınki fiziksel olarak. Yerine oynattıkları ondan iyi oynasa ya da oyundan aldıktan sonra onun yerine girenler ondan iyi oynasa ben de bir şey demeyeceğim, bence Fenerbahçeli taraftarlar da bir şey demez o zaman."

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