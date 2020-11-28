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Dünya İran beş ay önce Natanz'daki nükleer tesisi hedef alan sabotajın da İsrail tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı
Dünya

İran beş ay önce Natanz'daki nükleer tesisi hedef alan sabotajın da İsrail tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı

İran, temmuz ayında Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisine düzenlenen sabotajın da İsrail tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 22:41:00 -
İran beş ay önce Natanz'daki nükleer tesisi hedef alan sabotajın da İsrail tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre İran Atom Enerjisi Ajansı Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Tahran'ın Abserd ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden bilim adamı Muhsin Fahrizade'ye suikastle ilgili açıklama yaptı.

Kemalvendi, İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikast ile Natanz'daki sabotajın faillerinin aynı olduğunu belirterek, "Natanz'daki olayın faillerinin aynı olduğu söylenebilir. Siyonist rejim bu olaylarda rolü var gibi görünüyor. " dedi.

İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehit Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'nde 2 Temmuz'da yangın veya patlama olduğu bildirildi. Tesis bünyesindeki çelik konstrüksiyon inşaatı sırasında meydana geldiği belirtilen olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı açıklandı.

Olayın İsrail'in sabotajı olduğu haberi uluslararası basında yer aldı.

İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behruz Kemalvendi olaydan haftalar sonra 23 Ağustos'ta tesisteki patlamanın nedeninin "sabotaj" olduğunu, ancak yetkililerin sabotaj eyleminin faillerini açıklamadığını söyledi.

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi 8 Eylül'de basına yaptığı açıklamada, tesisteki gelişmiş santrifüjlerin sabotajla hedef alındığını belirtti. Salihi, sabotajın ardından yer altı nükleer tesisi inşaatına başladıklarını belirtti.

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