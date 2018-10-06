İran Batman'daki hain saldırıyı kınadı
İran'dan yapılan açıklamada dün Batman'da gerçekleşen 8 askerimizin şehit olduğu hain saldırının kınandığı belirtildi.06 Ekim 2018 Cumartesi 16:40
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında önceki gün operasyona giden askerleri taşıyan aracı hedef alan saldırının kınandığı belirtildi.
Açıklamada, İran'ın Türk hükümeti, halkı ve özellikle şehit aileleriyle dayanışma içinde olduğu ifade edildi.
Batman'ın Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında perşembe sabahı operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırı sonucu 8 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.
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