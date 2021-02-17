İran baskı yaptı! Rusya çekildi

Rusya'nın Suriye'nin orta kesimindeki stratejik öneme sahip T-4 üssünden çekildiği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Rus güçleri, Humus ilinde yer alan, Tayfur Üssü ve T-4 Üssü olarak da anılan Tiyas Askeri Hava Üssü'nü tamamen terk etti.

Üssün dün itibariyle Rus güçlerince tamamen boşaltıldığı, üste sadece Esed rejimi ve İran birliklerinin kaldığı rapor edildi. Böylece üssün kontrolü, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı güçlere geçmiş oldu.

Bölge kaynakları Rusya'nın İranlı güçlerden üssü tahliye etmelerini istediğini, bu talep karşılık görmeyince taraflar arasında fiziksel sürtüşme ve tutuklamalara varan bir gerilim yaşandığını aktardı.

Rusya'nın söz konusu talebin sebebinin, İsrail tarafından İranlı güçlere yönelik kapsamlı bir hava harekatı beklentisi olduğu tahmin ediliyor.

Suriye'nin orta kesimindeki en önemli merkezlerden sayılan hava üssü daha önce iki kez hava saldırılarına hedef olmuştu. 10 Şubat 2018 ve 9 Nisan 2018'de gerçekleştirilen saldırıların arkasında İsrail'in olduğu ifade ediliyordu. Bunların yanı sıra üssü hedef alan birçok farklı saldırı da gerçekleştirilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bazı üst düzey yetkililer dün Rusya ile video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti.

İlerleyen dönemde Suriye'de Rusya ile İran arasındaki ayrılıkların daha görünür hale gelmesi, İsrail'in de ülkedeki İran varlığına yönelik karşı hamlelerini sıklaştırması bekleniyor.

Kaynak: Mepa News