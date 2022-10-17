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Dünya İran, Azerbaycan-Ermenistan sınırında askeri tatbikata başladı
Dünya

İran, Azerbaycan-Ermenistan sınırında askeri tatbikata başladı

ran, Azerbaycan ile Ermenistan sınırında yer alan Aras Nehri bölgesinde “Güçlü İran” adı verilen askeri tatbikat başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 11:25:00 -
İran, Azerbaycan-Ermenistan sınırında askeri tatbikata başladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkenin kuzeybatısındaki Azerbaycan ile Ermenistan sınırında yer alan Aras nehri bölgesinde “Güçlü İran” adı verilen askeri tatbikat başlattı. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikata zırhlı ve topçu birlikler ile insansız hava araçları (İHA) ve elektronik savaş birimleri katıldı.
“Güçlü İran” adı verilen askeri tatbikatın 3 gün boyunca devam edeceğini söyleyen Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpour, “Tatbikata zırhlı ve topçu birlikler ile başlayacağız. İHA ve elektronik savaş birimleri de tatbikatta yer alacak” dedi.
Pakpour, askeri tatbikatın komşu ülkeler için tehdit olmadığını belirterek, “Bu tatbikat komşu ülkelere barış, dostluk ve istikrar düşmana ise sınırlarımızı koruyacağımız ve asla değiştirilemeyeceği mesajını veriyor” ifadelerini kullandı.

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