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Aktüel İran, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının yaşandığı kuzeybatı sınırına askeri yığınak yaptı
Aktüel

İran, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının yaşandığı kuzeybatı sınırına askeri yığınak yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:35:43 -
İran, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının yaşandığı kuzeybatı sınırına askeri yığınak yaptı

İSTANBUL (AA) - İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, ülkesinin Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı kuzeybatı sınır bölgesine askeri yığınak yaptıklarını söyledi.

Sınır bölgesindeki birlikleri ziyareti esnasında İran devlet televizyonuna konuşan Pakpur, "Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı kara birliklerinin bölgeye dün başlayan intikali, gerekli görülmesi durumunda arttırılacaktır." dedi.

Pakpur, asker ve teçhizat intikalinin amacının, İran halkına bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettikleri yönünde güven vermek ve jeopolitik sınırların değişmesine karşı olduklarını orta koymak olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Pakpur, intikalin içeriği hakkında bilgi vermedi.

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