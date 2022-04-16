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Dünya İran az önce dünyaya duyurdu: Gemiye el koyduk
Dünya

İran az önce dünyaya duyurdu: Gemiye el koyduk

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Rıza Zirayi, kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koyduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 10:42:00 -
İran az önce dünyaya duyurdu: Gemiye el koyduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir gemiye el koyduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Basra Körfezi'nde kaçakçılara göz açtırmıyor.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Rıza Zirayi, konuya dair İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Zirayi, dün Basra Körfezi'nde 250 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el konulduğunu duyurdu.

İranlı komutan, gemideki 7 kişiden oluşan mürettebatın da gözaltına alındığını aktardı.

Geminin ve mürettebatın yabancı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran'da kaçakçılar, devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.

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