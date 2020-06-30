İran askeri konvoyuna bombalı saldırı! Devrim Muhafızları Komutanı öldürüldü
Ceyş el Adl tarafından İran askeri konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda, yerel bir Devrim Muhafızları Komutanı öldürüldü.
İran'ın Pakistan sınırındaki Zahedan şehrinin Kurin ilçesi sınırlarında bulunan Galugah köyü yakınlarında, İran Devrim Muhafızları'na ait bir askeri konvoya saldırı düzenlendi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 3 askeri araçta hasar oluşurken, yerel bir Devrim Muhafızları komutanı da saldırıda öldürüldü.
Mepanews'teki habere göre saldırıyı, bölgede faaliyet gösteren Ceyş el Adl üstlendi. Sosyal medya kaynakları üzerinden yapılan açıklamada grup, Devrim Muhafızları'nı hedef alan saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini belirtti.
Ceyş el Adl, İran-Pakistan sınırındaki Belucistan bölgesinde etkin durumda.