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İran: ABD ve İsrail’le savaş ihtimali çok yüksek

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail ve ABD’nin Ortadoğu’da savaşa sebep olacak ortamın hazırlığını hızlandırdığını açıkladı.

17 Şubat 2019 Pazar 17:19
İran: ABD ve İsrail’le savaş ihtimali çok yüksek

MÜNÜBE YILMAZ

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, İsrail ve ABD’nin, Ortadoğu’daki savaş ortamının hazırlanmasını hızlandırdıklarını ifade etti. Özellikle ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, geçtiğimiz hafta Avrupa ülkelerine İran’la olan nükleer anlaşmalarından çekilme çağrısında bulunmasının ardından Zarif de Fransa, Almanya ve İngiltere’den İran’la olan anlaşmalarında ısrarcı olmalarını istedi. “Bazı insanlar kesinlikle savaş arayışı içerisinde. Savaş ihtimali ise çok yüksek. Eğer siz uluslararası hukukun ihlal edilmesine göz yummaya devam ederseniz bu ihtimal daha da kuvvetlenecek” açıklamasında bulunan Zarif, Avrupa ülkelerini de İsrail ve ABD’yi bölgedeki tehlikeli adımlarından dolayı uyarmaması konusunda eleştirdi. “ABD ve İsrail, uluslararası hukuku rafa kaldırmış durumda” diyen Zarif, ABD’yi “İran konusunda hastalıklı derecede takıntılı olmakla” suçladı. Kabine toplantısında bir konuşma yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, İsrail’in güvenliği hususunda İran’a karşı sağlam ve caydırıcı adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, “İran’ın nükleer faaliyetlerini engellemeli ve Suriye’de askeri anlamda güçlenmesine bir son vermeliyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 17:19
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