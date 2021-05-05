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Dünya İran ABD Kongre Binasını simülasyon video ile vurdu?
Dünya

İran ABD Kongre Binasını simülasyon video ile vurdu?

İran'ın, devlet televizyonunda yayınladığı propaganda videosunda, ABD Kongre Binası'nın bir füzeyle havaya uçurulduğu ana ait görüntüler paylaşması krize sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 12:03:00 - 2021-05-05 12:12:07

İran'ın devlet televizyonu İRİB'den hafta sonu yayınladığı propaganda videosu ABD ile yeni krize neden oldu.  Video, İran dini lideri Ali Hamaney'in ulusa yaptığı konuşma önce yayınlandı.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun yer aldığı propaganda videosunda, bir füzenin ABD Kongre Binası'nı havaya uçurduğu görülüyor.

Kongre binasını havaya uçurdular

Görüntülerde daha sonra, İranlı din adamlarının İsrail-Filistin anlaşmazlığının en önemli noktasında yer alan kutsal şehir olan Kudüs'e doğru yürüdükleri kesitler de yer aldı. Videoyaya ABD'den tepki gecikmedi. Pennsylvania'dan Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey videoya tepki göstererek, “İran, Devrim Muhafızları'nın Kongre Binası'nı havaya uçurduğu sahte bir video yayınladı” dedi.

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