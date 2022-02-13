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Dünya İran 2 tekneye el koydu
Dünya

İran 2 tekneye el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Basra Körfezi'nde 15 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle iki tekneye el koyduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 21:22:00 -
İran 2 tekneye el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Basra Körfezi'nde 15 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle iki tekneye el koyduğu açıklandı.

İran devlet televizyonuna konuşan Hürmüzgan eyaletinin Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi sularında kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen iki tekneye Devrim Muhafızları Ordusu donanmasına bağlı birlikler tarafından el konulduğunu söyledi.

Kahramani, "Kaçakçılar, bu akaryakıtı Basra Körfezi'ndeki ülkelere nakletmeye çalışıyordu ancak istihbarat takibi ve deniz piyadelerinin koordineli operasyonu ile kaçakçılık yaptığı tespit edilen teknelere el konuldu." dedi.

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