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Irak'tan Türkiye'ye ambargo!

Irak yönetimi yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi.

02 Temmuz 2019 Salı 09:45
Irak'tan Türkiye'ye ambargo!

Amerika’nın işgalinden sonra zor duruma düşen Irak, Türkiye’nin yardımları karşısında ithalat yasaklarıyla kendini gösteriyor.

Irak ise Türkiye'ye karşı tavrını değiştirdi.

Türk ürünlerine ambargo koyan Bağdat yönetimi, yumurtadan sonra Türk makarnasına da yasak getirdi.

Türkiye, Irak'ın başka ülkelerden ithal ettiği 944 kalem üründen bu ülkeye ihraç etmek için ticari engellerin kaldırılmasına yönelik temaslarını sürdürürken, Irak Yönetimi yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:45
  1. Amerika
  2. Irak
  3. Türkiye
  4. Bağdat yönetimi
  5. Türk ürünleri
  6. Makarna
  7. yumurta
  8. ihracat

YORUM YAZ

  • OSMANLI OSMANLI 5 dk önce
    Demekki Atasözleri doğru ,besle kargayı oysun gözünü , musul ile kerkükü almak şart oldu , daha dün barzaniyi sarayda ağırlıyorduk , demekki gavurunki daha tatlı geldi , INŞALLAH yakında petrolümüzüde çıkarırızda , o pisliklerde taş yalarlar .
  • HasenatHasenat5 dk önce
    Bugün ırak paramparça olmuşsa bunun sebebi abd, batı ve İsrail değildir. Sebebi Erdoğan iktidarıdır. Birgün bizimde başımıza çorap örerler ve o gün bakacaksın ki sana yardıma koşacak komşun kalmamış. İşbirlikçi AKP iktidardan düşerse rabbim belki bize yardım eder. Aksi halde perişan olacağız.
  • AbdullahAbdullah11 dk önce
    Dış ilişkilerde Irak bile bize posta koyuyor, vay arkadaş. Bu kadar başarısızlık, eziklik olur mu ya?

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