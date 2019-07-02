Irak'tan Türkiye'ye ambargo! Irak yönetimi yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi.

Amerika’nın işgalinden sonra zor duruma düşen Irak, Türkiye’nin yardımları karşısında ithalat yasaklarıyla kendini gösteriyor. Irak ise Türkiye'ye karşı tavrını değiştirdi. Türk ürünlerine ambargo koyan Bağdat yönetimi, yumurtadan sonra Türk makarnasına da yasak getirdi. Türkiye, Irak'ın başka ülkelerden ithal ettiği 944 kalem üründen bu ülkeye ihraç etmek için ticari engellerin kaldırılmasına yönelik temaslarını sürdürürken, Irak Yönetimi yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi.

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