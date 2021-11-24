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Dünya Irak'tan flaş petrol açıklaması: Yükselebilir, ardından da...
Dünya

Irak'tan flaş petrol açıklaması: Yükselebilir, ardından da...

Irak Petrol Bakanı İhsan Abduccebar, petrolün varil fiyatının 100 dolara kadar yükselebileceğini sonrasında daha altında bir fiyatla sabitlenerek istikrar sağlayabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 19:47:00 -
Irak'tan flaş petrol açıklaması: Yükselebilir, ardından da...

Irak Petrol Bakanı İhsan Abduccebar, petrolün varil fiyatının 100 dolara kadar yükselebileceğini ancak sonrasında daha altında bir fiyatla sabitlenerek istikrar sağlayabileceğini belirtti.

Abduccebar, başkent Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) önemli bir üyesi olduklarını ifade etti.

Iraklı Bakan, dünya petrol piyasasındaki fiyat artışını şöyle değerlendirdi:

"Enerji piyasasında bir denge oluşturmaya çalışıyoruz. Petrolün bugünkü varil fiyatı (80 dolar üzeri) bu dengenin ürünüdür. Bu denge de petrol üreticileri tarafından üretimi artırmakla ya da başka kaynaklarla olur. Piyasayı izliyoruz ve oluşan fiyatla ilgili OPEC ile toplantımızda karar alınacak. Bence petrol fiyatlarının artması çok normal bir durum."

Irak'ın güneyinden günlük yaklaşık 3 milyon 200 bin varil, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) ise günlük yaklaşık 400 bin varil petrol ihraç edildiğini aktaran Abduccebar, petrolün varil fiyatının 100 dolara yükselebileceğine işaret etti.

Abduccebar, petrolün varil fiyatı 100 dolara yükselse de bunun daha sonra 100 dolardan az bir miktarda sabit kalarak istikrar sağlayacağını ifade etti.

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