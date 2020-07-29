Irak'taki Ezidiler PKK'nın kaçırdığı evlatlarının kurtarılmasını istiyor

ERBİL (AA) - Irak'taki Ezidiler, Bağdat hükümetine terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarının kurtarılması çağrısında bulunarak, Ezidileri öldüren terör örgütü DEAŞ mensuplarının bugün PKK saflarında yer aldığını belirtti.

Musul'un Sincar ilçesinde yaşayan ve 2014'ten bu yana PKK'nın baskısına maruz kalan Ezidiler, kaçırılan çocuklarının evlerine dönmesi talebiyle gösteri düzenledi. Aileler, seslerini Bağdat yönetimi ve Birleşmiş Milletlere (BM) duyurmaya çalıştı.

Sincar İlçe Meclisi Başkanı Veysi Naif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sincar halkının PKK'nın bölgedeki varlığına tepki gösterdiğini ve Ezidilerin, çocuklara karşı işlenen suçlar nedeniyle PKK'nın bölgeden çıkarılmasını istediğini söyledi.

BM ve Bağdat yönetiminin bu duruma en kısa zamanda el atması gerektiğini belirten Naif, "PKK, onlarca gencimizi kaçırdı. Bu yüzden PKK'nın bölgeden çıkarılması gerekiyor." dedi.

PKK ve onun uzantılarının Sincar'da halka ait bahçe ve arazilere el koyduğunu aktaran Naif, "Vatandaşların arazilerinde mahsul ekip hasat yapmasına izin vermiyorlar." diye konuştu.

Terör örgütünün, Ezidilerin 2014'ten bu yana evlerine dönmesi önünde engel teşkil ettiğini hatırlatan Naif, şunları aktardı:

"Eğer PKK varlığı söz konusu olmasaydı şimdi Şengalilerin (Sincarlı) yüzde 80'i evine dönmüştü. Halkın talebi, Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinden oluşacak ortak bir gücün bölgeye konuşlandırılması ve örgütün bölgede kalmamasıdır."

- "Kaçırılan çocuklarımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz"

Yerel medyada çıkan haberlere göre Ezidiler, Sincar Dağı'nda düzenledikleri gösteride PKK tarafından kaçırılan evlatlarının fotoğraflarını taşıdı.

Selami adındaki oğlunun dağa çıkarıldığını söyleyen Haydar Reşo, "Irak merkezi hükümetinden PKK ve onun uzantıları tarafından kaçırılan evlatlarımızın geri getirilmesini istiyoruz." dedi.

Oğluna kavuşana dek gösterilere devam edeceklerini belirten Reşo, şunları söyledi:

"Hükümet talebimizi karşılamaz ise biz de eylem yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hakkımızı istiyoruz. Nerede gerekli ise orada eylemler yapacağız, bu Şengal de olur başka bir vilayet de. Evlatlarımız için Musul Valiliğine başvurduk. Valilik ne kendilerinin ne de Başbakan'ın kaçırılanları getirebileceğini söyledi. Ancak kaçırılan çocuklarımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz."

Eşiyle gösteriye katılan Ezidi anne de, "Oğlum yaklaşık bir yıl önce kaçırıldı. Akıbetinin ne olduğunu bilmiyorum. Irak merkezi hükümetinin oğlumu PKK'dan kurtarmasını istiyorum." dedi.

- "3 yıl 3 ay oldu, oğlum dönmedi"

Hazım adındaki oğlu dağa kaçırılan bir başka Ezidi baba ise, "PKK, Nisan 2017'de oğlumu kaçırdı. Oğlumun akıbetini sorunca 'bu ay' gelecek diyerek aldatıcı yanıtlar verdiler. Yaklaşık 3 yıl 3 ay oldu ancak oğlum hâlâ dönmedi." ifadelerini kullandı.

Eylemde hazır bulunan Hazım'ın annesi de oğlunun akıbetine dair ellerinde hiçbir bilgi olmadığını söyledi.

- Ezidileri öldüren DEAŞ'lılar PKK saflarında

Gösteri sonrası Sincar'daki Ezidiler adına yayımlanan ortak bildiride terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığının hiçbir zaman kabul edilmeyeceği yinelendi.

Bildiride şunlar kaydedildi:

"BM ve Irak merkezi hükümetinden kaçırılan Ezidilerin kurtarılması için tüm imkanlarını seferber etmesini talep ediyoruz. PKK'nın Şengal'i terk etmesi gerekiyor çünkü Ezidilere karşı büyük insani suçlar işleyen DEAŞ mensupları bugün PKK saflarında yer alıyor. Bir kez daha Şengal'in asla ikinci bir Kandil olmayacağını bildiriyoruz."