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Aktüel

Irak’ta yakıt tankeri ile araç çarpıştı: 5 ölü

Irak’ta seyir halindeki araç ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 21:02:22 -
Irak’ta yakıt tankeri ile araç çarpıştı: 5 ölü

Irak’ta seyir halindeki araç ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.



Irak’ın güneyinde bulunan Samava ve Nasiriye kentleri arasındaki uluslararası yolda yakıt tankeri ile aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yakıt tankeri alev topuna dönerken, 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Dikar Valisi, kazada hayatını kaybedenlerin 4’ünün Irak ordusunda görevli olduğunu aktarırken, kazanın neden meydana geldiğini henüz bilmediklerini açıkladı.

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