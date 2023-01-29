Irak'ta terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi tutuklandı
Irak'ın Kerkük şehrinde terör örgütü DEAŞ'a lojistik destek verdiği öğrenilen 5 terörist tutuklandı.
Irak'ın Kerkük şehrinde terör örgütü DEAŞ'a lojistik destek verdiği öğrenilen 5 terörist tutuklandı.
Kerkük İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın Kerkük şehrindeki farklı noktalarda terör operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ'a lojistik destek sağlayan 5 terörist tutuklandı.
5 terörist Kerkük Adliyesi'ne sevk edildi
Terör örgütü DEAŞ'a bilgi veren, yiyecek ve içecek temini sağlayan 5 terörist, Kerkük Adliyesi'ne sevk edildi.