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Dünya Irak'ta terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi tutuklandı
Dünya

Irak'ta terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi tutuklandı

Irak'ın Kerkük şehrinde terör örgütü DEAŞ'a lojistik destek verdiği öğrenilen 5 terörist tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 16:55:00 -
Irak'ta terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi tutuklandı

Irak'ın Kerkük şehrinde terör örgütü DEAŞ'a lojistik destek verdiği öğrenilen 5 terörist tutuklandı.

Kerkük İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın Kerkük şehrindeki farklı noktalarda terör operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ'a lojistik destek sağlayan 5 terörist tutuklandı.

5 terörist Kerkük Adliyesi'ne sevk edildi

Terör örgütü DEAŞ'a bilgi veren, yiyecek ve içecek temini sağlayan 5 terörist, Kerkük Adliyesi'ne sevk edildi.

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