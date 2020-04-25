Irak'ta Sünni Çözüm Partisi Kazimi hükümetinde yer almayacak

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Sünni partilerden Çözüm Partisi, Mustafa el-Kazimi tarafından kurulması beklenen hükümete katılmayacaklarını duyurdu.



Parlamentoda 14 sandalyeye sahip partiden yapılan yazılı açıklamada, "Fakirlik, yolsuzluk, hırsızlık ve zorla göçe maruz kalan halkın içinde bulunduğu bu trajik durumu değiştirebileceği kanaatine sahip olmadığımız için Kazimi'nin kuracağı hükümetin dışında kalacağımızı ilan ediyoruz." denildi.



Bazı kesimlerin çeşitli kazanımlar elde etmek için belli bir grubun temsilcisi olduğu yönündeki iddialarının doğruyu yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, "Bakanlıkların ganimetmiş gibi dağıtılmasının tanığı olmayacağız. Gasbedilen haklarını geri alıncaya dek halkın yanında yer alacağız." ifadelerine yer verildi.



Kazimi'nin 9 Mayıs'a kadar kurması beklenen 22 sandalyeli kabinedeki 17 isim sosyal medyaya sızmıştı.



Sızan listedeki bazı isimlere Türkmenler ve Şii gruplar karşı çıkıyor.



Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 9 Nisan'da hükümeti kurma görevini Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'ye vermişti.

