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Aktüel Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 83 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 83 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-19 18:36:31 -
Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 83 kişi hayatını kaybetti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83 artarak 8 bin 491'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde salgında 83 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 907 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 491'e, vaka sayısı da 315 bin 597'ye çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 4 bin 234 artarak 249 bin 539'a ulaştı.

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