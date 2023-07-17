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Dünya Irak'ta Şii yönetim Sünnilere ait Osmanlı'dan kalma 300 yıllık camiyi yıktı!
Dünya

Irak'ta Şii yönetim Sünnilere ait Osmanlı'dan kalma 300 yıllık camiyi yıktı!

Yeniakit Publisher
2023-07-17 17:56:00 - 2023-07-17 17:57:16

Irak'ın güneyindeki Basra'da Sünnilere ait 3 asırlık bir caminin İran destekli Şii yönetim tarafından yıkıldığı bildirildi.

İran destekli Şii grupların etkisi altındaki Bağdat yönetimi, "yol genişletme çalışması" gerekçesiyle ülkenin güney kesimindeki Basra'da bulunan, Sünnilere ait tarihi bir camiyi yıktı.

Hükümet güçlerince iş makinaları kullanılarak yıkılan Siraci Camii 1727'de inşa edilmişti. Cami geçmişte zarar görerek tahrip olsa ve ardından restore edilse de 11 metrelik minaresi orijinalliğini koruyordu. Yıkım sırasında minare de tamamen yerle bir edildi.

Hükümet yetkilileri caminin yeniden inşa edileceğini iddia etti.

14 Temmuz cuma günü sabah saatlerinde gerçekleştirilen yıkım bölgedeki Müslümanların tepkisini çekti.

Basra Valisi Esad el Eydani'nin caminin yıkılması yönünde aldığı karar, Bağdat hükümetinin Kültür Bakanı Ahmed Fakak el Bedrani tarafından kınandı.
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Eydani, bölgede oluşan trafik sıkışıklığını önlemek için yıkım kararı aldığını açıklamıştı.

Iraklı Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Basra, İran destekli Şii hareketlerin de aktif bir şekilde varlık gösterdiği bir bölge olarak biliniyor. Yıkım kararının bölgeyi "Sünni halktan arındırmaya" yönelik planların bir parçası olduğu tahmin ediliyor.

2003 yılındaki ABD işgalinin ardından Irak'ta Şii grupların ve İran'ın etkisi artmış, Sünni halka yönelik baskılar ve tehcir politikalarında da gözle görülür bir artış yaşanmıştı.

Kaynak: Mepa News

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